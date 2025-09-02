Saarland: 14-jähriger Fabio G. vermisst

SAARWELLINGEN/LEBACH – Wie die Polizei Lebach mitteilt, wird seit Sonntag, 31.08.25, der 14-Jährige Fabio Gibilaro vermisst.

Letztmalig wurde er am Morgen des 31.08.25 gegen 04:00 Uhr in seiner Wohngruppe in Saarwellingen gesehen. Es liegen Hinweise vor, dass der Vermisste sich im Raum Kusel aufhält.

Fabio ist ca. 165cm groß, schlank, dunkelblonde lockige Haare und trägt eine Brille. Zur Bekleidung ist nichts bekannt. Eine Gefahr für Leib und Leben besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

Die Polizei Lebach bittet um Mithilfe durch die Öffentlichkeit. Hinweise können bei der PI Lebach – 06881/5050 oder jeder beliebigen Dienststelle mitgeteilt werden.