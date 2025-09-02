Sexuelle Ausbeutung und Drogenhandel: 20-Jähriger in Schmelz festgenommen

SCHMELZ/LEBACH – Zielfahndern der Landespolizeidirektion des Saarlandes gelang es am Morgen des 28. August 2025, einen 20-jährigen rumänischen Staatsbürger festzunehmen. Gegen den Mann bestand seit April 2024 ein Europäischer Haftbefehl der rumänischen Behörden.

Ermittlungen wegen schwerer Delikte

Dem Festgenommenen werden in Rumänien die sexuelle Ausbeutung von Kindern, Kinderpornografie sowie illegaler Drogenhandel zur Last gelegt. Die drohende Haftstrafe beläuft sich auf 12 Jahre. Um sich dem Verfahren zu entziehen, flüchtete der Mann ins Saarland.

Die Zielfahnder konnten den Gesuchten in Schmelz im Umfeld seiner Arbeitsstelle lokalisieren und widerstandslos festnehmen. Er wurde dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Saarbrücken vorgeführt, welcher einen Auslieferungshaftbefehl erließ. Der 20-Jährige wurde in die JVA Ottweiler überstellt, wo er bis zu seiner Auslieferung nach Rumänien in Haft verbleiben wird.