Trier. Autofahrerinnen und Autofahrer in Trier müssen sich auf Einschränkungen einstellen: In der Nacht von Donnerstag, 4. September, auf Freitag, 5. September, finden auf der Konrad-Adenauer-Brücke sowie am Martinsufer dringend notwendige Fahrbahn-Instandsetzungen statt.

Um Staus im Berufsverkehr zu vermeiden, werden die Arbeiten zwischen 20 Uhr und 6 Uhr morgens ausgeführt.

Einschränkungen auf der Adenauer-Brücke

Auf der vielbefahrenen Adenauer-Brücke geht es um die Stabilisierung des Bauwerks an der Übergangskonstruktion kurz vor der Abfahrt zu den Moselauen. Während der Bauzeit fallen in Fahrtrichtung Trier-West zwei Fahrstreifen weg – nur ein Fahrstreifen bleibt befahrbar.

Vollsperrung am Martinsufer

Noch stärker betroffen ist das Martinsufer: Das Baufeld liegt kurz hinter der Abfahrt von der Kaiser-Wilhelm-Brücke, in Höhe der Bushaltestelle „Zurlaubener Ufer“. Dort wird die Fahrbahn vollständig gesperrt – in Fahrtrichtung Katharinenufer/Ausoniusstraße ist während der Arbeiten keine Durchfahrt möglich.

Das bedeutet auch: Eine Querung der Mosel über die Kaiser-Wilhelm-Brücke in Richtung Innenstadt ist in dieser Zeit nicht möglich.

Empfehlung für Verkehrsteilnehmer

Die Stadt empfiehlt, den Bereich während der Bauarbeiten großräumig zu umfahren. Ortskundige sollten alternative Routen nutzen, um Staus und Verzögerungen zu vermeiden.