Handwerkskammer Trier überreicht 44 Goldene Meisterbriefe in St. Gangolf

Foto: FOTOSTUDIO 64_Wolfgang Claus

TRIER. Handwerkskammerpräsident Bernd Elsen hat 44 Jubilarinnen und Jubilare ausgezeichnet, die vor 50 Jahren ihren Meisterbrief im Bereich Trier/Trier-Saarburg erworben haben. 41 Herren und drei Damen nahmen ihren Goldenen Meisterbrief in der Trierer Stadt- und Innungskirche St. Gangolf entgegen. So kamen insgesamt 17 Handwerksberufe aus dem Meisterjahrgang 1975 zusammen – vom Bäcker über die Friseurin bis zum Zentralheizungs- und Lüftungsbauer.

Kammerpräsident Elsen würdigte in seiner Festansprache die Lebensleistung der Jubilare und Jubilarinnen. Er stellte vor allem deren Verdienste für das Handwerk und die Gesellschaft heraus: »50 Jahre ist es her, dass Sie diesen höchsten Titel im Handwerk erhalten haben. Dafür sprechen wir Ihnen unsere Anerkennung aus.« Mehr News aus Trier

Elsen betonte zudem die langjährige Verbindung der Handwerkerschaft mit der Markt- und Bürgerkirche St. Gangolf: »Im Mittelalter waren die alten Zunftvereinigungen zugleich auch religiöse Gemeinschaften. Die alten Zunfthäuser um die Innungskirche herum stehen noch aus dieser Zeit. Sankt Gangolf ist auch heute noch die Patronatskirche unserer Innungen!«

Zu den Gratulanten zählten der Vorsitzende des Kuratoriums St. Gangolf, Bernhard Kaster, Pastor Markus Nicolay sowie HWK-Hauptgeschäftsführer Axel Bettendorf.

