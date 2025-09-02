Offene Deutsche Meisterschaften im Golf Club Trier: Champions stehen fest

TRIER. Am vergangenen Sonntag gingen im Golf Club Trier die Offenen Deutschen Meisterschaften der Damen und Herren zu Ende, die der Verein bereits zum dritten Mal in Folge ausrichtete. Von Donnerstag an sahen die Zuschauer Golfsport auf Top-Niveau auf dem malerisch in den Weinbergen der Mosel eingebetteten Platz des Vereins.

Das Wetter war gleichwohl ein Ritt auf der Rasierklinge, vor allem am Donnerstag und Freitag, doch der Verein hatte das Glück des Tüchtigen und kam an allen vier Tagen gut durch das Turnier. Jetzt stehen die neue Deutsche Meisterin und der neue Deutsche Meister fest: Christin Eisenbeiß, GC Hamburg Falkenstein, beendete das Turnier mit -9 und siegte hochverdient mit einer souveränen Leistung. Sie verwies Emily Krause, GLC Berlin-Wannsee, -7, und Bae Yoo Jin, GC St. Leon-Rot, -3 auf die Plätze bei den Damen. Damit hat die Topfavoritin gesiegt und beerbt ihre Clubkameradin Hannah Karg. Sie wird nun Profi und geht auf die Qualifying School der LPGA.



Bei den Herren sah es lange nach einem klaren Sieg für Nils-Levi Bock, GC St. Leon-Rot, aus. Schnell lag er vier Schläge vorne und so auch nach Bahn 14. Er lag bei -13, aber wie so oft schien die Bahn 15 eine Trendwende einzuleiten. Tim Brohl, GC Rhein-Sieg, schoss ein Rescue aus weit über 220 Metern knapp zwei Meter neben die Fahne und machte dann den Eagle-Putt, damit war er bei -11. Im letzten Flight kam Nils-Levi Bock und spielte die Bahn konservativ. Der dritte Schlag aus unter hundert Metern links der Fahne. Ergebnis: Der Ball rollte in den Grünbunker. Ein guter Bunkerschlag, aber der Putt zum Par war nicht drin, damit war es nur noch ein Schlag zu Brohl. Aber Bock machte ein tolles Birdie auf der 17 und konnte sich so auf der 18 ein Bogey leisten – und genauso kam es auch. Damit ist er neuer Deutscher Meister und Nachfolger von Marian Ludwig.

Alle Beteiligten waren voll des Lobes für den Platz des Golf Clubs Trier. Der Verein spricht Head Greenkeeper Jörg Gorges, dem gesamten Greenkeeper-Team sowie allen Volunteers, dem Sekretariat und der Gastronomie seinen herzlichen Dank aus. (Quelle: Golf Club-Trier)