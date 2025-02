Trier: Sanierungsarbeiten am Martinsufer – Sperrungen von Fahrbahn und Radweg

TRIER. Wie die Stadtwerke in Trier mitteilen, werden ab Montag, 17. Februar, bis voraussichtlich Ende Mai 2025, zwei Hochwasserschieber am Martinsufer in Trier saniert.

Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnitte gegliedert:

Im ersten Abschnitt wird zur Herstellung der Baustellenzufahrt die rechte Fahrspur des Katharinenufers, B49 im Bereich ab Martinsufer 5 / Übergang Katharinenufer in Fahrtrichtung Konz von Montag, 17. Februar, bis Montag, 10. März, gesperrt. Der Verkehr kann einspurig an der Baustelle vorbeifahren. Die maximale Durchfahrtsbreite der Fahrspur der B49 Martinsufer in Fahrtrichtung Konz ist jedoch auf 3,10 Meter begrenzt. Im genannten Zeitraum können keine genehmigungspflichtigen Großraum- und Schwerlast-Transporte mit Breiten über 3,10 Meter durchgeführt werden. Im Falle von unvorhersehbaren oder zwingend notwendigen Transporten ist mit der städtischen Straßenverkehrsbehörde in Kontakt zu treten ([email protected]).

Im zweiten Bauabschnitt von Montag, 10. März, bis Ende Mai 2025, werden die Schieber in einem neuen Bauwerk außerhalb des Straßenkörpers unterhalb des Radwegs erneuert. Hierzu ist es erforderlich, den Moselradweg zwischen Martinskloster und Zurlauben voll zu sperren. Der Fußgänger- und Fahrradverkehr wird örtlich auf kurzem Wege umgeleitet. Im Anschluss an die Baumaßnahme wird der Radweg in diesem Bereich vollständig ausgebaut.