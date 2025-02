Zwei Rheinland-Pfälzer in Erklärungsnot: Polizei findet mehr als 100.000 Euro in Rucksack

Zwei Männer aus Rheinland-Pfalz sind auf dem Weg über die Autobahn nach Österreich, als sie von Schleierfahndern kontrolliert werden. Deren Fund bringt das Duo in Erklärungsnot.

HENGERSBERG. Mehr als 100.000 Euro in bar haben Schleierfahnder bei der Kontrolle eines Autos in Niederbayern gefunden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Wagen aus Rheinland-Pfalz mit zwei Männern im Alter von 34 und 22 Jahren auf der Autobahn 3 in Richtung Österreich bei Hengersberg (Landkreis Deggendorf) angehalten.

Dabei fanden die Beamten in einem Rucksack die Geldbündel.

Zur Herkunft des Geldes hätten die beiden Männer keine Angaben machen können, so die Polizei. Das Geld wurde sichergestellt.

Die Männer werden der Geldwäsche verdächtigt. Noch am selben Tag durchsuchten rheinland-pfälzische Polizisten die Wohnungen des Duos. Dabei stellten die Beamten 1.000 Euro Bargeld sowie einen Laptop sicher.