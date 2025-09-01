Trier: Karrenbachtal wegen Fahrbahnsanierung mehrere Wochen gesperrt

TRIER – Die umfangreichen Straßensanierungen in Trier setzen sich von September bis Mitte November im Stadtteil Ehrang/Quint fort: Die Fahrbahn der Zufahrtsstraße zu den Siedlungen Vordere und Hintere Heide über das Karrenbachtal wird ab Montag, 15. September, instandgesetzt.

Zuvor müssen entlang der Straße Bäume gefällt werden, um die Sicherheit des Verkehrs auf Dauer zu gewährleisten. Während der insgesamt rund zehnwöchigen Bauarbeiten ist die Straße Im Karrenbachtal abschnittsweise in beide Richtungen gesperrt.

Die Umleitung verläuft über den asphaltierten Kaiser-Wilhelm-Weg, der vom Ende der Straße Zum Ehranger Wald durch den Forst zur Meilenstraße in Quint führt. Der Kaiser-Wilhelm-Weg ist für zwei Fahrzeuge im Gegenverkehr nicht breit genug. Es stehen jedoch ausreichend Ausweichbuchten zur Verfügung, die ein Passieren erlauben. Vorausschauendes Fahren ist dennoch geboten. Auf der Waldstrecke gilt durchgehend Tempo 30.

Die Stadtbuslinie 17 kann die Haltestellen auf der Heide während der Bauarbeiten nicht oder nur sehr eingeschränkt anfahren. Die Stadtwerke richten daher einen Shuttleservice über den Kaiser-Wilhelm-Weg mit einem achtsitzigen Kleinbus ein. Ausführliche Infos dazu stellen die Stadtwerke über ihre Infokanäle bereit. Den Shuttlebussen ist auf der Ausweichroute Kaiser-Wilhelm-Weg stets Vorfahrt einzuräumen.

In den einzelnen Bauabschnitten gelten die folgenden Regelungen:

Forstarbeiten:

Zeitraum: 3. September bis voraussichtlich 12. September.

Gesperrt: Ab Im Karrenbachtal 23 bis Einmündung Vordere Heide.

Zufahrt Im Karrenbachtal 1-23: Über Friedhofstraße.

Zufahrt Vordere und Hintere Heide: Über Kaiser-Wilhelm-Weg.

Zufahrt Im Dreier nicht möglich. Anlieger parken ihre Fahrzeuge im Bereich Vordere Heide.

Sportanlage: Die Schotter-Parkflächen außerhalb des Sportgeländes und die Zufahrt zur Sportanlage sind nutzbar.

Erster Bauabschnitt:

Zeitraum: ab 15. September.

Gesperrt: Ab Zum Ehranger Wald 2 bis Einmündung Vordere Heide.

Zufahrt Vordere Heide, Im Karrenbachtal 1-23 und Im Dreier: Über Friedhofstraße.

Zufahrt Hintere Heide: Über Kaiser-Wilhelm-Weg.

Sportanlage: Die Schotter-Parkflächen außerhalb des Sportgeländes sind gesperrt, die Zufahrt zur Sportanlage sind nutzbar.

Zweiter Bauabschnitt:

Zeitraum: anschließend an 1. BA.

Gesperrt: Von der Einmündung Vordere Heide bis zur Einmündung Im Dreier.

Zufahrt Vordere und Hintere Heide: Über Kaiser-Wilhelm-Weg.

Zufahrt Im Dreier und Im Karrenbachtal 1-23: Über Friedhofstraße.

Sportanlage: Die Schotter-Parkflächen außerhalb des Sportgeländes sind nutzbar. Die Zufahrt zur Sportanlage ist eingeschränkt möglich.

Dritter Bauabschnitt: