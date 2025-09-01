Besonderer „Notfall“: Streit ums Aufräumen – Jugendlicher bittet Polizei um Hilfe

0
Polizeiwache Schild
Foto: dpa-Archiv

EDENKOBEN – Wegen eines Streits ums Aufräumen hat ein Jugendlicher bei der Polizei im pfälzischen Edenkoben Hilfe gesucht.

Er erschien am Sonntagabend auf der Polizeiwache und bat die Beamten um Kontaktaufnahme zum Jugendamt, wie die Polizei mitteilte. Es stellte sich heraus, das sich der junge Mann hartnäckig geweigert habe, die Unordnung in seinem Zimmer zu beseitigen, weshalb es zum Familienstreit kam.

Das Jugendamt musste letztlich aber nicht eingreifen. «Nach dem erzieherischen Gespräch mit den Polizeibeamten trollte sich der junge Mann nach Hause und schaffte entsprechend Ordnung», hieß es im Polizeibericht.

