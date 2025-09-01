Gymnasium Hermeskeil beim 1. Hermeskeiler Citylauf stark vertreten

HERMESKEIL – Am 30. August 2025 fand der erste Hermeskeiler Citylauf „RING OF FEIER“ statt, und das Gymnasium Hermeskeil war mit voller Begeisterung dabei. Nachdem sich das Wetter bis zum Start aufhellte und die Sonne strahlte, waren die Bedingungen perfekt für einen spannenden Wettkampftag.

Das neue Event wurde vom Kulturbeirat der Stadt Hermeskeil in Zusammenarbeit mit dem Hermeskeiler Turnverein organisiert.

Die 400 Meter lange Laufstrecke führte durch die Fußgängerzone von Hermeskeil. Je nach Streckenlänge mussten zwei, vier oder zwölf Runden gelaufen werden. Die Läufer wurden an der Strecke kräftig angefeuert, während ein Essens- und Getränkestand am Rathaus für das leibliche Wohl sorgte. Dort befanden sich auch Start und Ziel, begleitet von stimmungsvoller Musik.

Lauf der Kinder

Im Kinderlauf erzielten die jungen Athleten des Gymnasiums Hermeskeil beeindruckende Ergebnisse auf ihrer Laufdistanz von 800m. Bei den Jungen sicherte sich Jan Bickel den 1. Platz (2014) mit einer Zeit von 2 Minuten und 49 Sekunden. Bei den Mädchen triumphierte Ella Berens mit dem 1. Platz (2015, 3:01min.), gefolgt von Paula Forster auf dem 2. Platz (2014, 3:23min.). Insgesamt starteten 24 Kinder, davon stolze 12 für das Gymnasium.

Lauf der Jugendlichen

Auch im Lauf der Jugendlichen war die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums überwältigend. Es stellte 15 von 16 Startern und legte ein erstaunliches Tempo vor. Adam El Abdellaoui (2010) errang den 1. Platz bei den Jungen in sensationellen 5:22 Minuten, gefolgt von Felix Klein auf dem 2. Platz (2011, 5:57min.) und Lennard Weber (2009) auf dem 3. Platz. Bei den Mädchen lief Lina El Abdellaoui (2009) mit hervorragenden 6:16 Minuten auf Platz 1, Sophia Schulz auf Platz 2 (2012, 6:31) und Dina El Abdellaoui auf Platz 3 (2009, 6:35).

Hauptlauf

Im Hauptlauf traten 49 Läuferinnen und Läufer an, darunter 14 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Hermeskeil aus den Klassenstufen 9 bis 12. Lisa Nickel und Fabio Prim (beide MSS11) erzielten jeweils den 3. Platz in ihren Kategorien. In der Teamwertung der Frauen belegte das Gymnasium Hermeskeil die ersten drei Plätze: Den 1. Platz erreichte das Team mit Lisa Nickels (2009), Hannah Didas (2008) und Lena Düpre (2010), den 2. Platz die Mannschaft mit Neele Brittner (2008), Nelly Ludwig (2008) und Laura Elwert (2009). Paula Scharf (2009), Pia Becker (2008) und Hannah Herbst (2009) sicherten sich den 3. Platz. Ein besonderes Highlight gelang Lena Düpre: Sie lief die schnellste Runde bei den Frauen mit 1:33 Minuten. Das Männerteam erreichte den 3. Platz mit Fabio Prim (2009), Yassin Benhmidane (2008) und Joshua Spies (2008), hinter den Teams „lahmeente“ (Platz 1) und „TVH“ (Platz 2).

Bedeutung der Veranstaltung

Diese Laufveranstaltung war für alle von großer Bedeutung. Sie bot nicht nur eine Plattform für sportliche Erfolge, sondern stärkte auch das Gemeinschaftsgefühl und die Motivation am Laufsport. Ein herzliches Dankeschön geht an den TVH für die hervorragende Organisation und an alle Schülerinnen und Schüler, die sich an einem Samstag motiviert auf die Laufstrecke begeben haben.