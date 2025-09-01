Trier. Der Sommer neigt sich dem Ende zu – und mit ihm auch die Freibadsaison im Trierer SüdBad. Wie die Stadtwerke Trier mitteilen, öffnet das beliebte Schönwetterbad im Trierer Süden am Freitag, 5. September 2025, zum letzten Mal in dieser Saison seine Tore.

Trotz kühlerer Wetterlage blicken die Betreiber auf eine erfolgreiche Saison zurück: mehr als 65.000 Badegäste nutzten das SüdBad in diesem Sommer. Den Besucherrekord stellte dabei der 13. August auf – an diesem Tag lockte die Sparkassen-Poolparty über 4.000 Schwimm- und Feierfreudige an die Weiher.

NordBad bleibt länger geöffnet

Während das SüdBad bald schließt, können Schwimmfans in Trier weiterhin auf das NordBad an der Mosel ausweichen. Dort geht die Saison voraussichtlich noch bis Anfang Oktober weiter – abhängig von der Wetterlage. Den genauen Schlusstag wollen die Stadtwerke gesondert bekanntgeben.