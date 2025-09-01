Versuchter Totschlag auf Parkplatz: Axt-Angriff nach hitzigem Streit!

Mainz. Schockierende Szenen auf einem Parkplatz in Mainz: Ein Streit zwischen drei Männern eskalierte am Samstagabend so heftig, dass einer der Beteiligten mit einer Axt zurückkehrte und die beiden anderen angriff.

Nach Angaben der Polizei war es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 41-jährigen Tatverdächtigen und zwei Männern im Alter von 26 und 37 Jahren gekommen. Der 41-Jährige entfernte sich kurzzeitig – nur um wenig später mit einer Axt zurückzukehren. Mit der Waffe ging er auf seine Kontrahenten los.

Die beiden Männer konnten sich jedoch wehren und den Angreifer überwältigen. Glücklicherweise wurde niemand schwer verletzt. Als die Polizei eintraf, nahmen die Beamten den 41-Jährigen noch am Tatort fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.