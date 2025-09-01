Erste Geburt im neuen Trierer Hebammenkreißsaal: Baby Luca erblickt das Licht der Welt

Trier. – Ein ganz besonderer Moment im Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen: Am 21. August 2025 wurde dort die erste Geburt im neuen Hebammenkreißsaal gefeiert. Um 01:14 Uhr kam der kleine Luca – 3.480 Gramm schwer und 50 Zentimeter groß – gesund zur Welt. Seine Eltern Isabell und Nico G. aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich sind überglücklich.

Die Geburt verlief schnell, komplikationslos und ohne ärztliches Zutun, ausschließlich begleitet von zwei erfahrenen Hebammen. Damit wurde genau das umgesetzt, wofür der neue Kreißsaal steht: eine natürliche, selbstbestimmte Entbindung in sicherer Umgebung.

Einzigartig in Rheinland-Pfalz: Geburt im Hebammenkreißsaal

Mit dem neuen Angebot erweitert das Klinikum Mutterhaus seine Geburtshilfe: Frauen können hier in einer klare Alternative zur klassischen Geburt im Krankenhaus wählen. Die Besonderheit:

Die Geburt wird ausschließlich von Hebammen betreut.

Ärztinnen oder Ärzte sind nicht dauerhaft anwesend, können aber bei Komplikationen sofort hinzugezogen werden.

Der Fokus liegt auf einer individuellen Eins-zu-Eins-Betreuung und einer natürlichen Geburtserfahrung.

Damit ist das Klinikum Mutterhaus das einzige Krankenhaus in Rheinland-Pfalz, das sowohl ein Perinatalzentrum Level 1 als auch einen hebammengeleiteten Kreißsaal bietet – und das bei mehr als 2.000 Geburten pro Jahr.

Hebammengeleitete Kreißsäle im Netzwerk

Dank der Förderung des Ministeriums für Wissenschaft und Gesundheit gibt es inzwischen vier Klinikstandorte in Rheinland-Pfalz, die hebammengeleitete Kreißsäle betreiben. Sie arbeiten in einem Netzwerk zusammen und tauschen regelmäßig Erfahrungen aus. Zwei weitere Standorte sollen im Laufe des Jahres folgen.

Seit dem 5. Mai können sich werdende Eltern für eine Geburt im hebammengeleiteten Kreißsaal anmelden. Ein digitaler Selbstcheck sowie weitere Informationen stehen online zur Verfügung.