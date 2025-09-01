Schwerer Frontalcrash auf der B 268: Zwei Verletzte Frauen und zwei Totalschäden!

Niedermennig. Am Montagmittag, 1. September, ereignete sich gegen 11:45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 268 kurz vor der Abfahrt nach Niedermennig. Zwei Fahrzeuge – ein Peugeot und ein VW – stießen im Gegenverkehr frontal zusammen.

Beide Autos waren jeweils mit einer Fahrerin besetzt. Die Frauen wurden nach dem heftigen Zusammenprall verletzt und mussten zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden.

Totalschäden an beiden Fahrzeugen

Der Aufprall war so stark, dass sowohl der Peugeot als auch der VW nur noch Schrottwert haben – an beiden Wagen entstand Totalschaden.

B 268 für eine Stunde voll gesperrt

Für die Unfallaufnahme durch die Polizei sowie anschließende Reinigungsarbeiten musste die B 268 im Bereich der Unfallstelle für rund 60 Minuten voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde in dieser Zeit weiträumig umgeleitet.

Ursache unklar – Ermittlungen laufen

Zur genauen Unfallursache machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen laufen.