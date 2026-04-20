Trier: Aggressiver Autofahrer bei Verkehrskontrolle – Kokain und keine Fahrerlaubnis

TRIER – Was als gewöhnliche Verkehrskontrolle am Samstagvormittag begann, endete für einen Trierer Autofahrer in einer Zelle.

Die Beamten bemerkten sofort die auffällige Nervosität und Anzeichen für Drogenkonsum. Statt zu kooperieren, wählte der Mann den Weg der Konfrontation und des Widerstands.

Funde im Geldbeutel belasten Beschuldigten

Die Situation verschärfte sich, als die Einsatzkräfte nach den Dokumenten fragten. Der Mann besaß keine gültige Fahrerlaubnis und griff die Polizisten verbal sowie körperlich an. Bei der anschließenden Durchsuchung entdeckten die Beamten eine Portion Kokain in seinen Habseligkeiten.

Gerichtliche Folgen nach Blutentnahme

Nachdem der Widerstand gebrochen war, folgte die obligatorische Blutentnahme im Krankenhaus. Aufgrund der anhaltenden Aggressivität blieb der Mann zur Gefahrenabwehr vorerst im polizeilichen Gewahrsam. Ihn erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren.