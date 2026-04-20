TRIER – In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei eine auffällige Häufung von Diebstählen aus Kraftfahrzeugen.

Die Täter gehen dabei nicht mit Gewalt vor, sondern suchen systematisch nach unverschlossenen Wagen. Dieser lautlose Beutezug stellt die Ermittler vor eine Herausforderung und sorgt für Unruhe unter den Anwohnern.

Prävention als wichtigster Schutz

Die Beamten betonen, dass ein einfacher Handgriff die meisten Taten verhindern könnte. Oft bleiben hochwertige Elektronik oder Bargeld im Innenraum liegen und locken Diebe förmlich an. Die Polizei bittet alle Fahrzeughalter um erhöhte Aufmerksamkeit und Vorsicht beim Parken im öffentlichen Raum.

Fahndung nach den Tätern

Die Kriminalpolizei wertet derzeit erste Spuren aus und hofft auf die Unterstützung der Bürger. Gesucht werden Zeugen, die ungewöhnliche Personenbewegungen in Wohngebieten wahrgenommen haben. Informationen werden bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.