Aus Erziehungseinrichtung verschwunden: Bundespolizei übergibt 17-Jährigen an luxemburgische Polizei

Foto: Harald Tittel / dpa / Archiv

STEINEBRÜCK – Im Rahmen von Binnengrenzkontrollen hat die Bundespolizei am Sonntagnachmittag einen 17-jährigen Luxemburger in Gewahrsam genommen.

Der Jugendliche reiste als Beifahrer in einem Audi über die A60 nach Deutschland ein.

Übergabe an luxemburgische Kollegen

Eine Überprüfung ergab, dass der junge Mann seit dem 18. Juli 2025 als abgängig aus einer Erziehungseinrichtung in Luxemburg gemeldet war.

Nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden wurde er am frühen Abend am Grenzübergang Dasburg der Police Luxemburg übergeben. Die weiteren Maßnahmen werden nun von den luxemburgischen Behörden eingeleitet.

