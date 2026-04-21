Neue Spielgeräte in Trier: Acht Spielplätze erhalten verbesserte Ausstattung

TRIER. Als Teil der im Stadtrat beschlossenen Spielplatzmaßnahmen erhalten nun acht Trierer Spielplätze eine verbesserte Ausstattung. Den Anfang macht das Areal Am Weidengraben.

Hier wird derzeit das alte Spielgerät, welches aufgrund von sicherheitsrelevanten Mängeln letztes Jahr zurückgebaut wurde, durch ein neues Klettergerüst ersetzt. Demnächst kann somit hier auf den Netzen geklettert, geschaukelt und gespielt werden, bevor sich auf dem mittigen, schwankenden Sitzplatz eine Pause einlegen lässt.

„Es geht uns darum, einen Mehrwert zu schaffen und nicht baugleich zu ersetzen“, erläutert Christian Thesen vom Amt StadtRaum. Bürgermeisterin Britta Weizenegger sagt: „Mit den Spielplatzmaßnahmen investiert die Stadt Trier gezielt in die Lebensqualität unserer Familien. Moderne, sichere und attraktive Spielgeräte sind ein wichtiger Beitrag für eine kinderfreundliche Stadt.“ Bei der Planung werden neben dem Bedarf auch die Geräte umliegender Spielplätze miteinbezogen, damit das Angebot abwechslungsreich bleibt. Auch das Thema Inklusion wird berücksichtigt, damit die Spielplätze für Kinder mit gesundheitlicher Beeinträchtigung leichter zugänglich sind.

Bis zum Herbst werden sukzessiv noch sieben weitere Trierer Spielplätze erweitert oder mit neuen Spielgeräten ausgestattet. Baudezernent Dr. Thilo Becker sagt: „Mir liegt besonders daran, dass sich die Kinder in jedem Stadtteil sicher und mit viel Spaß auf ihren Spielplätzen bewegen können. Deshalb führen wir die Erneuerungen genau dort aus, wo der größte Bedarf und die dringendsten Sicherheitsbedenken bestehen. Was Sie hier sehen, ist erst der Anfang: Wir arbeiten bereits intensiv an einem zweiten Paket, damit wir noch in diesem Jahr – sofern der Stadtrat zustimmt – weitere Spielplätze mit neuen Freiräumen für unsere Kleinsten ausstatten können.“ Die Kosten für das Paket belaufen sich auf rund 260.000 Euro. Die Zuständigkeit für die Finanzierung und Bedarfsplanung der Spielplätze liegen beim Jugendamt. Die Ausführung übernimmt das Amt StadtRaum.

Als Nächstes ist der Spielplatz im Schlosspark in Kürenz dran, wo Balancierstämme und ein Picknicktisch eingerichtet werden.

Insgesamt sind folgende Spielplätze Teil der Maßnahme: