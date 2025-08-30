84-Jährige kracht in Gegenverkehr: Fahrerin bei Pkw-Kollision schwer verletzt

WALDFISCHBACH-BURGALBEN – Am heutigen Samstagnachmittag, ereignete sich auf der B270 zwischen Moschelmühle und Waldfischbach (Landkreis Südwestpfalz) gegen 14.10 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei verletzen Fahrerinnen. Zwei Fahrzeuge stießen fast frontal zusammen.

Eine Person schwer verletzt

Nach aktuellem Ermittlungsstand kam eine 84-jährige Autofahrerin, die in Richtung Kaiserslautern unterwegs war, aus bislang ungeklärter Ursache nach links von ihrer Fahrbahn ab.

Sie kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw einer 30-Jährigen. Beide Fahrerinnen wurden bei dem Unfall verletzt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die 84-jährige Fahrerin erlitt schwere Verletzungen.

Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.