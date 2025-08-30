Förderbescheid für Trierer Tierheim: 400.000 Euro für die Modernisierung der Hundeanlage

TRIER – Klimaschutzministerin Katrin Eder hat einen Förderbescheid über 400.000 Euro an das Tierheim Trier übergeben. Die finanzielle Unterstützung ist für umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an den Hundeanlagen des Tierheims vorgesehen.

Bessere Kapazitäten und Hygiene

Die Mittel sollen für die Modernisierung von sechs Hundehäusern eingesetzt werden. Das Projekt ist eine Reaktion auf die gestiegenen Belastungen und den kürzlich verhängten Aufnahmestopp für Hunde.

Durch die Sanierung soll die Kapazität um etwa 50 Quadratmeter erweitert werden. Zudem werden in den Häusern eigene Spül- und Lagerräume geschaffen, um die Hygienebedingungen für Tiere und Ehrenamtliche zu verbessern.

Ministerin Eder betonte die Bedeutung des Tierschutzes und die wachsenden Herausforderungen, denen Tierheime wie das in Trier gegenüberstehen. Die Modernisierung soll nicht nur die Unterbringung der Tiere verbessern, sondern auch die Arbeitsbedingungen für das Team vor Ort.