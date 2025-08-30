Rund 800 Menschen bei erstem CSD in Kaiserslautern

KAISERSLAUTERN – Hunderte Menschen haben friedlich beim ersten Christopher Street Day in Kaiserslautern demonstriert.

Nach Angaben der Polizei haben schätzungsweise 800 Menschen teilgenommen. Bei der Demonstration sei es zu keinen besonderen Vorkommnissen gekommen, die Stimmung sei friedlich, sagte ein Polizeisprecher nach dem Umzug. Nun münde alles in ein buntes Fest auf dem Schillerplatz. Der CSD in Kaiserslautern steht unter dem Motto «Lautre liebt’s bunt – Nie wieder still».

Gegen den CSD war auch eine rechte Gegendemo angemeldet. Zu dieser sind Angaben der Polizei zufolge 16 Personen erschienen. Die Gegendemo sei gegen 14 Uhr beendet worden.