PKW-Fahrer zwischen Platten und Zeltingen-Rachtig mit irre hohem „Pegel“ gestoppt

Foto: dpa/Symbolbild

BERNKASTEL-KUES. Am Samstagabend, 30.8.2025, wurde durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer gegen 21.25 Uhr ein PKW gemeldet, welcher unsicher auf der B50 zwischen Platten und Zeltingen-Rachtig geführt wurde.

Bei der anschließenden Kontrolle durch eine Polizeistreife stellten die Beamten fest, das der 51-jährige Fahrzeugführer erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte. Aufgrund einer Atemalkoholkonzentration von 3,35 Promille wurde dem Mann im Anschluss eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

