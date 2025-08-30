RLP: Busfahrer bedroht – Fahrgast bespuckt – Seitenscheibe eingeschlagen

KAISERSLAUTERN. Am gestrigen Freitagabend kam es an der Bushaltestelle am Schillerplatz zu einem Polizeieinsatz, nachdem der Fahrer eines Linienbusses meldete, von drei männlichen Personen bedroht zu werden. Beim Eintreffen der Polizei konnte der Busfahrer angetroffen werden, der einen amtsbekannten 23-jährigen Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Beamten am Boden fixiert hatte.

Die beiden weiteren Tatverdächtigen hatten bereits fußläufig die Flucht ergriffen. Dank eines von einem Fahrgast angefertigten Fotos konnten auch diese als amtsbekannte Männer im Alter von 24 und 23 Jahren identifiziert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen war es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen den drei Männern und dem Busfahrer gekommen, da diese kein gültiges Ticket vorweisen konnten.

Im Verlauf der Auseinandersetzung ergriff der 23-Jährige einen Nothammer und schlug damit eine Seitenscheibe des Busses ein. Daraufhin betätigte der Busfahrer die Notverriegelung. In der Folge bespuckte der Tatverdächtige einen Fahrgast und beleidigte den Busfahrer. Auch die beiden weiteren Tatverdächtigen beleidigten den Busfahrer und flüchteten anschließend durch gewaltsames Öffnen der hinteren Bustür. Der 23-jährige Haupttatverdächtige erhielt nach der Anzeigenaufnahme einen Platzverweis, dem er nachkam. Gegen alle drei Männer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. (Quelle: Polizeidirektion Kaiserslautern)