Region: Tragödie auf Spielplatz-Wiese: 1-jähriges Kind von Auto erfasst

ELLWEILER/BIRKENFELD – Am heutigen Vormittag kam es in Ellweiler (Landkreis Birkenfeld) zu einem Verkehrsunfall auf einem Gelände eines Spielplatzes. Ein 1-jähriges Kind wurde dabei von einem Pkw erfasst und schwer verletzt.

Rettungshubschrauber bringt Kind nach Trier

Eine 34-jährige Autofahrerin hatte das auf der Wiese spielende Kleinkind beim Wenden zwischen geparkten Fahrzeugen übersehen. Infolge des Zusammenstoßes erlitt das Kind schwere Verletzungen. Es musste mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in das Mutterkrankenhaus nach Trier geflogen werden.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen erlitt das Kleinkind keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.