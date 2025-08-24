Saarland: Unfall mit Verletzten, z.T. schwer – Verursacher haut zu Fuß ab

GROßROSSELN. Am 23.8.2025, gegen 15.15 Uhr, ereignete sich in der Emmersweilerstraße in Großrosseln ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher fuhr

mit seinem PKW, einem VW Beetle mit französischem Kennzeichen und drei weiteren

Fahrzeuginsassen, von der Straße „Rübendell“ in die Emmersweilerstraße in

Fahrtrichtung Naßweiler ein.

Nach dem Abbiegevorgang überholte er drei unbeteiligte Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit bei unklarer Verkehrslage und kollidierte dann mit dem entgegenkommenden Fahrzeug, einem Suzuki mit SB-Kreiskennzeichen, der Geschädigten (männlich, 71 Jahre und weiblich, 69 Jahre). In der Folge der Kollision wurden noch zwei weitere Fahrzeuge (BMW und Hyundai), geparkt am Fahrbahnrand, beschädigt. Durch den Zusammenstoß wurden die Fahrzeuginsassen beider beteiligten Fahrzeuge zum Teil schwer verletzt. Der Unfallfahrer flüchtete im Anschluss zu Fuß in Richtung der Landesgrenze zu Frankreich. Die Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht.

Die Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Die Ermittlungen hinsichtlich des flüchtigen Fahrzeugführers dauern an. Neben der Polizei waren an dem Einsatz die Feuerwehr Großrosseln, Gemeinde Großrosseln, der Rettungsdienst mit vier Rettungswagen und dem Christoph 16 beteiligt. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)