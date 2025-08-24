PKW überschlägt sich auf B51 bei Newel: Zwei Verletzte ins Krankenhaus

NEWEL. Am heutigen Sonntag kam es gegen 9.50 Uhr auf der Bundesstraße 51, in Höhe der Gemarkung Newel, zu einem schweren Verkehrsunfall, in dessen Verlauf drei Personen verletzt wurden. Zwei PKWs, ein Audi und ein VW, befuhren hierbei die Bundesstraße 51 in Fahrtrichtung Bitburg auf zwei parallel verlaufenden Fahrstreifen.

Bei einem anschließenden Fahrstreifenwechsel kollidierten die beiden Fahrzeuge, wobei sich der VW anschließend überschlug. In dem verunfallten VW befanden sich vier Personen, von denen zwei Insassen mit leichteren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert wurden. Der Fahrer des Audi wurde ebenfalls leicht verletzt.

Der entstandene Schaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der anschließenden Straßenreinigung, musste die Bundesstraße 51 für ca. 90 Minuten in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Im Einsatz befand sich u.a. ein Rettungshubschrauber. (Quelle: Polizeidirektion Trier)