RLP: Promille-Irrsinn in Annweiler – Frau mit 4,21 Promille am Steuer!

ANNWEILER – Am Samstag, dem 23. August 2025, wurde die Polizei Landau gegen 18.15 Uhr zu einem Parkplatz in Annweiler gerufen, wo eine augenscheinlich hilflose Person in einem Auto aufgefunden wurde.

Führerschein sichergestellt und Verfahren eingeleitet

Bei der Person handelte es sich um eine 59-jährige Frau, bei der die Beamten deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung feststellten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,21 Promille. Aufgrund dieses hohen Wertes wurde die Frau zur Durchführung einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Ihr Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt. Gegen die 59-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.