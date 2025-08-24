Zweifamilienhaus brennt völlig aus – Polizei ermittelt

KURTSCHEID/NEUWIED – Beim Brand eines Zweifamilienhauses im Kreis Neuwied ist laut Polizei ein Schaden von schätzungsweise mehreren hunderttausend Euro entstanden.

Verletzte gab es nicht. Die Bewohner konnten das Gebäude noch rechtzeitig verlassen.

«Das Haus ist vermutlich ein Totalschaden», sagte ein Polizeisprecher.

Anwohner hatten Rauch aus dem Dachstuhl des Hauses in Kurtscheid gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand es der Polizei zufolge bereits «im Vollbrand». Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner gebeten, Fenster und Türen zu schließen und Belüftungsanlagen abzustellen.

Die Brandursache ist noch unklar. «Am Montag nimmt die Kripo dort die Ermittlungen auf», sagte der Polizeisprecher.