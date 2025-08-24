3.000 Kilometer per Rad: Post-Trio erreicht Weihnachtsmann in Lappland

ST. NIKOLAUS – Drei Post-Mitarbeiter aus Deutschland haben nach 16 Tagen auf dem Fahrrad planmäßig das Weihnachtsmanndorf in Lappland in Nordfinnland erreicht.

Das Trio hatte die knapp 3.000 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt, um zuvor eingesammelte Wunschzettel zu übergeben, wie Radfahrerin Simone Nehring sagte, die bei der Post in Bremen arbeitet.

Ohne Elektromotor mit gelben Post-Bikes unterwegs

Gestartet waren die 51 Jahre alte Nehring und ihre Kollegen Artur Hajduk und Ralf Schüttler vor gut zwei Wochen beim Nikolaus in St. Nikolaus im Saarland. Dort hatte der Nikolausdarsteller dem Rad-Trio einen persönlichen Brief an den Weihnachtsmann überreicht. Anschließend waren die drei Post-Mitarbeiter durch Deutschland, Dänemark und Schweden bis nach Finnland geradelt.

Sie waren mit zwei gelben Postfahrrädern und einem Geländefahrrad unterwegs – alle ohne Elektromotor.

Begleitet wurden sie von einem Fahrzeug, das Kleidung, Werkzeug und Ersatzteile transportierte. Am Montag wollen die drei weiterradeln und noch die 700 Kilometer bis zum Nordkap zurücklegen.