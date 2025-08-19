Nun auch Amiri: Üble Beleidigung gegen Mainzer Torschützen bei Pokalspiel in Dresden

Ein sensationeller Freistoßtreffer bringt den FSV Mainz 05 in die nächste Pokalrunde. Der Torschütze wird danach in einem sozialen Netzwerk heftig beleidigt.

Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05) jubelt nach seinem Tor zum 0:1. Anschließend wurde er übel beleidigt. Foto: Robert Michael/dpa

DRESDEN. Fußball-Nationalspieler Nadiem Amiri hat eine üble Beleidigung in den sozialen Medien öffentlich gemacht. Nach seinem Tor zum 1:0-Sieg des 1. FSV Mainz 05 in der ersten DFB-Pokalrunde bei Dynamo Dresden wurde der 28-Jährige auf das Heftigste beschimpft.

Amiri, der die Partie mit einem sehenswerten Freistoßtreffer entschieden hatte, reagierte fassungslos: «Keine Worte mehr für so Menschen», schrieb der 28-Jährige in einer Instagram-Story über den Inhalt der Nachricht.

Es ist nicht die erste rassistische Beleidigung am ersten Pokal-Wochenende der Saison. Auch rings um die Partien in Leipzig, Potsdam und Essen gab es Vorfälle in den Stadien oder in den sozialen Medien. (Quelle: dpa)

