Tod am Großglockner: Rheinland-Pfälzer stürzt Hunderte Meter in die Tiefe

Der junge Mann aus Rheinland-Pfalz ist alleine im Gebiet des höchsten Gipfels in Österreichs unterwegs. Während des Abstiegs kommt es zum Unfall. Einsatzkräfte können nichts mehr für ihn tun.

KALS a. GROßGLOCKNER. Ein junger Alpinist aus Deutschland ist in der Nähe des höchsten Gipfels Österreichs mehrere Hundert Meter abgestürzt und gestorben. Wie die Polizei in Tirol am Dienstag mitteilte, war der 29-Jährige am Vortag alleine im Gebiet des Großglockners unterwegs gewesen.

Er stammte nach Angaben der Polizei aus dem Landkreis Germersheim in Rheinland-Pfalz. Drei andere Bergsteiger beobachteten, wie der junge Mann im Bereich des sogenannten Teufelshorns beim Abstieg plötzlich Hunderte Meter abstürzte. Sie alarmierten sofort die Rettungskräfte. Ein Notarzthubschrauber flog rasch zur Unfallstelle, doch der Alpinist konnte nur noch tot geborgen werden.

Er war nach Angaben eines Polizeisprechers bei gutem Wetter unterwegs gewesen. Nähere Informationen über den Hergang des Unfalls lagen demnach nicht vor. Das Teufelshorn ist ein Gipfel neben dem Großglockner. Dieser ist mit 3.798 Metern der höchste Berg Österreichs. (Quelle: dpa)