++ Region: Sonne, wenige Wolken, niederschlagsfrei – So startet die neue Woche ++

Sonne, vereinzelt Wolken und wenig Niederschlag: Das Sommerwetter hält an in Rheinland-Pfalz und dem Saarland.

0
Foto: Andreas Arnold/dpa/Archiv

OFFENBACH. Die neue Woche startet mit Sonne, wenigen Wolken und niederschlagsfrei. Am Montag wird heiteres bis sonniges Wetter erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 26 und 29 Grad.

Auch am Dienstag bleibt es heiter bis sonnig. Mit 28 bis 31 Grad wird es noch mal etwas wärmer, in höheren Lagen liegt die Höchsttemperatur bei 26 Grad. Am Mittwoch könnte sich die Sonne etwas weniger zeigen. Im Tagesverlauf könnte es laut DWD im Süden zu vereinzelten Schauern kommen. Die Höchstwerte liegen bei 24 bis 28 Grad. (Quelle: dpa)

