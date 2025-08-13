„Hunolsteiner Klammtour“ erhält Auszeichnung „Deutschlands Schönster Wanderweg 2025“

MORBACH – Die „Hunolsteiner Klammtour“ im Hunsrück wurde bei der Publikumswahl der Fachzeitschrift „Wandermagazin“ als „Deutschlands Schönster Wanderweg 2025“ ausgezeichnet.

Die Traumschleife bei Morbach im Kreis Bernkastel-Wittlich erreichte in der Kategorie „Tagestouren“ den dritten Platz.

Details zur ausgezeichneten Strecke

Der Wanderweg ist etwa elf Kilometer lang und erstreckt sich über 265 Höhenmeter durch die Landschaft des Hunsrück. Die Gehzeit wird auf etwa vier Stunden geschätzt.

Zu den Höhepunkten der Strecke gehören die Reste der Burg Hunolstein sowie ein 800 Meter langer Pfad durch die Hölzbachklamm. Wie die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH mitteilte, bietet der Weg zudem immer wieder schöne Ausblicke über die Hunsrückhöhen.

Im vergangenen Jahr konnte die „Grüne-Hölle-Tour“ bei Bollendorf in der Eifel einen zweiten Platz in dem Ranking erzielen.

Infos „Traumschleife Hunolsteiner Klammtour“