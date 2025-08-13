Region: Durchsuchungen in Wohnungen und JVA – Drogen sichergestellt

IDAR-OBERSTEIN/TRIER – In mehreren Wohnungen in Idar-Oberstein und einem Gefängnis hat die Polizei Drogen sichergestellt.

Es habe dort Durchsuchungen im Zuge eines Ermittlungsverfahrens gegen eine mutmaßliche Bande aus Idar-Oberstein gegeben, teilte das Polizeipräsidium Trier mit. Die Täter sollen über längere Zeit in der Region mit Drogen gehandelt und diese auch in eine Justizvollzugsanstalt geschmuggelt haben.

Am frühen Dienstagmorgen seien sieben Wohnungen sowie sechs Hafträume durchsucht worden, hieß es. Dabei wurden den Angaben zufolge über ein Kilogramm Amphetamin, mehrere hundert Gramm Haschisch und Cannabis sowie zahlreiche Opiatersatzstoffe gefunden.

Gegen drei mutmaßliche Mitglieder der Bande wurden in dem Verfahren bereits Haftbefehle vollstreckt. In welchem Gefängnis es die Durchsuchungen gab, wurde nicht mitgeteilt.