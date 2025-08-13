Wittlich: Kühl-Transporter mit Dönerspießen wegen Überladung und Temperaturmängeln gestoppt

WITTLICH – Am heutigen Mittwochmorgen stoppten Beamte der Schwerlastkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Trier in einem Gewerbegebiet in Wittlich einen Kühl-Transporter.

Das Fahrzeug, das mit ca. zwei Tonnen tiefgefrorener Dönerspieße beladen war, war um über 36 Prozent überladen, da es mit 4.800 kg das zulässige Gesamtgewicht von 3.500 kg überschritt.

Verstoß gegen Lebensmittelrecht festgestellt

Bei der Überprüfung durch das verständigte Veterinäramt wurde zudem festgestellt, dass die Dönerspieße bei nur -7 Grad transportiert wurden, obwohl eine Temperatur von ca. -18 Grad vorgeschrieben ist.

Das Amt ordnete die Entsorgung und Vernichtung der gesamten Ladung an. Gegen das Unternehmen werden nun Maßnahmen wegen der lebensmittelrechtlichen Verstöße ergriffen. Wegen der Überladung wird zudem ein Verfahren eingeleitet, bei dem der Frachterlös eingezogen werden kann. Der Fahrer muss mit einem Bußgeld rechnen.

Weitere Kontrolle auf der A-1

Zuvor hatten die Beamten bereits auf der A-1 bei Hetzerath einen mit Hackschnitzeln beladenen Sattelzug gestoppt. Das Fahrzeug überschritt mit 4,13 m die erlaubte Gesamthöhe von 4,00 m. Nachdem der Fahrer die Ladung umverteilt hatte, konnte er die Fahrt fortsetzen. Gegen den Fahrer und das Unternehmen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.