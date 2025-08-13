++ Update: Verpuffung in Brennerei: Feuerwehr löscht Brand in Mehring ++

MEHRING – Bei der Verpuffung in einer Brennerei in Mehring (Landkreis Trier-Saarburg) ist ein Mann schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit.

Das Feuer habe sich danach auf den Dachstuhl der Brennerei ausgebreitet. Es habe die Gefahr bestanden, dass die Flammen auf ein benachbartes Gebäude übergreifen, berichtete ein Sprecher der Feuerwehr.

Rund 120 Einsatzkräfte hätten das Feuer bekämpft. Für die Löscharbeiten wurde auch Wasser aus der Mosel geholt. Die Feuerwehr habe den Brand am späten Nachmittag gelöscht.

Erkenntnisse über weitere Verletzte gebe es nicht. Noch sei die Ursache des Feuers unklar. Bislang gebe es aber keine Informationen über eine Brandstiftung, sagte der Feuerwehrsprecher.

Die Anwohner und Anwohnerinnen in der Umgebung sollten wegen der Rauchentwicklung laut Polizei Fenster und Türen geschlossen halten. Die nahegelegene Bundesstraße 53, die direkt an der Mosel verläuft, sei gesperrt worden. Der Weinort Mehring liegt nicht weit von Trier entfernt und direkt an der Mosel.