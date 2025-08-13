++ Update: Verpuffung in Brennerei: Feuerwehr löscht Brand in Mehring ++

0
Das Feuer breitete sich auf den Dachstuhl der Brennerei aus. Foto: Harald Tittel/dpa

MEHRING – Bei der Verpuffung in einer Brennerei in Mehring (Landkreis Trier-Saarburg) ist ein Mann schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit.

Das Feuer habe sich danach auf den Dachstuhl der Brennerei ausgebreitet. Es habe die Gefahr bestanden, dass die Flammen auf ein benachbartes Gebäude übergreifen, berichtete ein Sprecher der Feuerwehr.

Rund 120 Einsatzkräfte hätten das Feuer bekämpft. Für die Löscharbeiten wurde auch Wasser aus der Mosel geholt. Die Feuerwehr habe den Brand am späten Nachmittag gelöscht.

Feuerwehr bei Brand in Brennerei in Mehring. Foto: Harald Tittel/dpa

Erkenntnisse über weitere Verletzte gebe es nicht. Noch sei die Ursache des Feuers unklar. Bislang gebe es aber keine Informationen über eine Brandstiftung, sagte der Feuerwehrsprecher.

Die Anwohner und Anwohnerinnen in der Umgebung sollten wegen der Rauchentwicklung laut Polizei Fenster und Türen geschlossen halten. Die nahegelegene Bundesstraße 53, die direkt an der Mosel verläuft, sei gesperrt worden. Der Weinort Mehring liegt nicht weit von Trier entfernt und direkt an der Mosel.

Vorheriger Artikel„Hunolsteiner Klammtour“ erhält Auszeichnung „Deutschlands Schönster Wanderweg 2025“

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.