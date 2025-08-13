Trier: Bauarbeiten am Leitungsnetz – Teilsperrung in der Zurmaiener Straße

TRIER – Wie die Stadtwerke Trier mitteilen, kommt es aufgrund von Netzarbeiten von Montag, 18. August bis Mittwoch, 20. August 2025, jeweils zwischen 9.00 und 15.00 Uhr, in der Zurmaiener Straße auf Höhe der Hausnummer 153 bei der Einfahrt zum McDonalds zur Teilsperrung der rechten Fahrspur und des Bordsteins.

Der Verkehr wird an dieser Stelle am, ca. 20 Meter langen, Baufeld vorbeigeführt. Für Fußgänger und Radfahrer wird vor Ort eine Umleitung eingerichtet. Bei Rückfragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651 717-3600 zur Verfügung.