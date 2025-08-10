Unfall unterhalb der Kindeler Brücke – schwerverletzte Radfahrerin stirbt

KINHEIM. Am gestrigen Samstag wurde die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues gegen 18.20 Uhr über einen Verkehrsunfall mit einer bewusstlosen Radfahrerin unterhalb der Kindeler Brücke informiert. Vor Ort konnte die verunfallte Fahrradfahrerin angetroffen werden, welche aber bereits durch den Rettungsdienst versorgt wurde und somit nicht zum Unfallhergang befragt werden konnte.

Sie wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Wittlich verbracht wo sie ihren schweren Verletzungen erlag. Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen gibt es keine direkten Unfallzeugen, so dass es der Polizei noch unklar ist, wie es zu dem Sturz gekommen ist. Zeugen werden somit gebeten, sich umgehend unter der 06531-95270 mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)