RLP: Mit 170 km/h durch 80er-Zone – zwei Männer liefern sich illegales Rennen

Ermittler sind mit einem Zivilfahrzeug unterwegs. Ihnen fallen zwei Autos auf, die stark beschleunigen.

0
Illegales Autorennen. Foto: Symbolbild; dpa

WIESBADEN/MAINZ. Mit rund 170 Kilometern pro Stunde in der Spitze sind zwei Autos durch eine 80er-Zone auf der A643 von Hessen nach Rheinland-Pfalz gerast und sollen sich ein Rennen geliefert haben. Einer Zivilstreife seien die beiden Autos zwischen den Anschlussstellen Wiesbaden-Äppelallee und Mainz-Mombach aufgefallen, teilte die Polizei mit. Sie habe die Verfolgung aufgenommen.

Bei ihrem Rennen am späten Samstagabend sollen die beiden etliche andere Verkehrsteilnehmer rechts überholt haben. Auf einem Parkplatz in Mainz hielten die beiden jungen Männer den Angaben zufolge an und wurden kontrolliert. Die Polizei beschlagnahmte die Führerscheine, die Autos sowie die Handys der beiden. (Quelle: dpa)

Vorheriger ArtikelUnfall unterhalb der Kindeler Brücke – schwerverletzte Radfahrerin stirbt
Nächster Artikel++ Luxemburg: Der 27-jährige Téid G. wird seit dem 7.8. vermisst ++

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.