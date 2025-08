Bruchhausenstraße: Wie die Stadt Trier Parkplätze opfert – für Radwege, die keine sind

Trier. In der Bruchhausenstraße wird gerade wieder einmal ummarkiert, und das Ergebnis ist wie so oft: Weniger Platz für Autos, mehr Raum für Symbolpolitik. Fünf Stellplätze wurden gestrichen, weil man dort künftig auch Radfahrer in Gegenrichtung fahren lassen will. Ein Beitrag zur Radverkehrssicherheit soll es wohl sein – doch ohne bauliche Trennung bleibt es bei einer gut gemeinten Geste auf Asphalt. Denn ein echter Radweg entsteht nicht. Und schon gar keine Lösung für die, die jeden Tag auf der Suche nach einem Parkplatz sind.

Die Maßnahme steht dabei exemplarisch für eine neue Art Verkehrspolitik, die scheinbar nicht mehr auf Balance, sondern mehr auf Verdrängung setzt. Und sie zeigt, wie sich unter dem Deckmantel „Verkehrswende“ ein politisches Prinzip durchsetzt, das längst zur neuen Leitkultur geworden ist – leise, aber konsequent.

Maßnahme ohne Maße?

Ein genauer Blick in die Antworten der Stadt auf die Lokalo-Anfrage offenbart Erstaunliches: Auf die zentrale Frage, wie sich die Fahrbahnbreite durch die Maßnahme konkret verändert hat, bleibt die Verwaltung jede greifbare Angabe schuldig. Statt messbarer Zahlen gibt es den Verweis auf allgemeine Regelwerke der FGSV – dort sei eine Mindestbreite von 5,75 Metern für die sichere Begegnung zwischen Bus und Rad vorgesehen.

Doch wie schmal war die Straße eigentlich vorher? Keine Angabe. Kein Vorher-Nachher-Vergleich und somit auch vorerst keine öffentlich nachvollziehbare Messgrundlage. Kein Maßband, viel Theorie. Warum? War der Unterschied zum vorherigen Zustand womöglich gar nicht so signifikant? Stehen die Maßnahmen – bei ehrlicher Einordnung – überhaupt in einem angemessenen Verhältnis zur tatsächlichen Notwendigkeit?

Stadt Trier nennt keine konkreten Zahlen

Es drängt sich dabei in jedem Fall der Verdacht auf, dass die tatsächliche Differenz zur angeblich „kritischen“ Mindestbreite nur marginal war. Vielleicht ein paar Dutzend Zentimeter? Der Stadt Trier jedenfalls genug, um die nächsten Stellplätze zu opfern – in einem Bereich, der ohnehin durch die baumgesäumte Straßenstruktur eingeengt ist. Und genau dort verweist die Stadt in ihrer Antwort: „Gerade im südlichen Abschnitt ragten die Schrägparkstände bisher weiter in die Fahrbahn hinein als die Baumbeete.“

Eine Formulierung, die auf dem Papier funktioniert – und in der Praxis scheinbar ins Groteske kippt. Denn wer sich die Bruchhausenstraße anschaut, erkennt sofort: Es sind die mächtigen Baumstämme, die den Straßenraum begrenzen – physisch, dauerhaft, unverrückbar. Die Schuld am Platzmangel nun ausgerechnet den parkenden Autos im südlichen Straßenabschnitt zuzuweisen, wirkt dabei wenig überzeugend.

Fragen der Verhältnismäßigkeit

Was hier fehlt, scheint insbesondere die Verhältnismäßigkeit. Dabei geht es – so erweckt die städtische Verkehrspolitik zumindest bei vielen den Eindruck – längst nicht mehr um Zentimeter, sondern um Prinzipien. Eine Umgestaltung, gestützt auf theoretische Standards – aber mit spürbaren Folgen für die Anwohner. Die Maßnahme fügt sich nahtlos in die Handschrift von Verkehrsdezernent Dr. Thilo Becker, der eine Linie verfolgt, die nur noch eine Richtung zu kennen scheint: weniger Autos, weniger Parkraum, mehr Ideologie.

Ist das wirklich notwendig? Vielleicht – für eine politische Vision.

Für die Menschen, die hier leben, eher nicht.

Ein Konzept von 2013 als Rechtsgrundlage – und heute kompromisslos durchgezogen

Die Umgestaltung beruft sich auf das sogenannte „Mobilitätskonzept 2025“, das 2013 vom Trierer Stadtrat beschlossen wurde. Ein Jahrzehnt alt – und dennoch heute als Begründung für konkrete Eingriffe im Wohnumfeld verwendet. Dabei hat sich seither so ziemlich alles verändert: Stadtentwicklung, Mobilitätsverhalten, Infrastrukturansprüche.

„Leider nein“ – keine Pläne, kaum Klarheit

Auf die Frage, ob es eine öffentlich einsehbare Skizze oder einen Plan der Umgestaltung gibt, antwortet die Stadtverwaltung knapp:

„Leider nein.“

Zwei Worte, die mehr sagen, als sie verbergen: Kein Plan, keine Visualisierung, keine nachvollziehbare Darstellung dessen, was hier eigentlich umgesetzt wird – zumindest nicht für die betroffene Öffentlichkeit. Statt Transparenz bleibt ein diffuses Bild – und eine Maßnahme, die sich der öffentlichen Kontrolle weitgehend entzieht. Die Begründungen: spärlich. Die Einblicke: oberflächlich. Die Wirkung: dauerhaft.

Ein Radweg ohne Radweg – und ein Ziel ohne Wirkung

Was bekommen Radfahrer eigentlich für die geopferten Parkplätze? Keine eigene Spur. Keine Markierung. Die Verwaltung verweist dabei auf die Tempo-30-Zone – und darauf, dass hier keine abmarkierten Radfahrstreifen zulässig seien. Stattdessen: „Große Radpiktogramme und Richtungspfeile.“ Das ist keine Infrastruktur, sondern bestenfalls Straßenkosmetik.

Wem das irgendwie bekannt vorkommt, liegt nicht gänzlich falsch. Verkehrsdezernent Dr. Thilo Becker treibt seit Beginn seiner Amtszeit eine verkehrspolitische Linie voran, die sich auffallend deckungsgleich mit grünen Dogmen bewegt – auch wenn er sich offiziell als parteilos gibt. Die Logik: Weniger Stellplätze = weniger Autos. Doch das Leben der Anwohner wird dadurch nicht einfacher – sondern enger.

Was bleibt? Noch weniger Platz – und noch mehr Frust

Wer heute durch die Bruchhausenstraße läuft, sieht das Ergebnis: Eine Straße, gesäumt von parkenden Autos, geschnitten von mächtigen Straßenbäumen – und dazwischen ein Rest Asphalt, der künftig Radfahrer in Gegenrichtung aufnehmen soll.

Doch von einer spürbaren Verbesserung der Verkehrssicherheit ist bei dieser Maßnahme wenig zu erkennen. Weder bauliche Maßnahmen noch sichtbare Struktur deuten darauf hin, dass hier tatsächlich mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer entsteht. Was als Fortschritt verkauft wird, wirkt bei näherem Hinsehen wie ein verkehrspolitischer Reflex – grob umrissen, kaum durchdacht. Eine Stadt, die Farbe auf die Straße malt, als Ersatz für Struktur – während die Anwohner Stellplätze verlieren, die sie dringend bräuchten.

Fazit: Ersetzt Politische Haltung verkehrsplanerische Verhältnismäßigkeit?

Die Groteske der „Verkehrswende“ zeigt sich in der Bruchhausenstraße in Reinform und steht exemplarisch für eine Verkehrspolitik, die Prinzipien über Proportionen stellt. Eine Maßnahme, die auf Sicherheit zielt, aber keine schafft – die Stellplätze streicht – und die mit technokratischem Vokabular überdeckt, was sie im Kern ist: ein politisches Signal, das messbare Wirkung vor allem auf die Lebensqualität der Anwohner hat.