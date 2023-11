Stadtrat nur lästiges Beiwerk? CDU kritisiert Vorgehensweise von Dezernent Thilo Becker deutlich!

TRIER. Die am gestrigen Donnerstag, 16. November, durch den von der “Trierer Ampel” im Stadtrat unterstützten, parteilosen Verkehrsdezernenten, Dr. Thilo Becker, festgesetzten Erhöhungen der Parkgebühren in Trier, sorgen für heftige Diskussionen. Auch die Trierer CDU übt deutliche Kritik an der Vorgehensweise des Verkehrsdezernenten.

„In Zeiten von boomendem Onlinehandel und zunehmendem Leerstand in der Innenstadt ist dies ein fataler Schritt, der dem lokalen Handel weitere Steine in den Weg legt und den Einkauf in der Innenstadt nicht attraktiver gestaltet“, so Thomas Marx, stellvertretender Kreisvorsitzender und Spitzenkandidat der CDU Trier für die Stadtratswahl im kommenden Jahr.

Auch die kommunizierte Erhöhung des Bewohnerparkens um mehr als 600 Prozent sorgt bei den Christdemokraten für Kritik, insbesondere weil der Bewohnerparkausweis keine Stellplatzgarantie beinhalte, wie die vielen betroffenen Bewohner aus eigener Erfahrung berichten können. „Innovativer wäre eine Initiative, die tatsächlich das lokale Parkraumproblem lösen würde. Insbesondre der Zubau von Stellplätzen in Form von Quartiersgaragen ist eine seit Jahren von der CDU propagierte Lösung, die von der Verwaltung ausgeblendet wird“, ergänzt Louis-Philipp Lang, Stadtratskandidat und Vorsitzender der Jungen Union.

Vorgehensweise von Dezernent Dr. Thilo Becker in der Kritik

Besonders kritisiert die CDU-Stadtratsfraktion außerdem die Vorgehensweise: Stadtrat, Ausschüsse und Ortsbeiräte sollen – anders als bei sämtlichen früheren Erhöhungen! – darüber nicht abstimmen, sondern lediglich beraten: „Es handelt sich um Verwaltungshandeln, die Vorlagen werden den Gremien nur zur Kenntnis gegeben“, ist der Stellungnahme der Verwaltung zu entnehmen.

„Nach der Einführung der Umweltspur in der Südallee, über die weder Rat und Ausschuss informiert wurde, offenbart der neue Dezernent hier erneut sein Demokratieverständnis. Die gewählten Vertreter im Stadtrat scheinen eher lästiges Beiwerk zu sein“, so Thorsten Wollscheid, Mitglied der CDU-Stadtratsfraktion.

Udo Köhler, Fraktionsvorsitzender der Trierer CDU im Stadtrat ergänzt: „Hier wird die Arbeit der Ehrenamtlichen in den Ausschüssen, wie schon in der Vergangenheit, wieder mit Füßen getreten; sollte der Verkehrsdezernent auch in Zukunft keinen Wert auf Entscheidungen der Gremien legen, so muss man sich die Frage stellen, warum man Zeit für stundenlange Ausschusssitzungen opfert“.

(Quelle: Stadt Trier; CDU Trier PM)