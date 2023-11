++ Aktuell: Über 25 Prozent Aufschlag! So teuer wird das Parken in Trier ab Januar 2024 ++

TRIER. Wie bereits im September angekündigt, werden die Parkgebühren sowie das Anwohnerparken in der Stadt Trier zum Januar 2024 deutlich ansteigen. Nun hat der von der Trierer Ampel-Koalition im Stadtrat unterstützte und zuständige Verkehrsdezernent, Dr. Thilo Becker, den entsprechenden Gebührenanstieg festgesetzt und entschieden. Wie teuer es nun wird, erklärt der Artikel.

Wie die Stadt Trier mitteilt, soll die Erhöhung der Gebühren die angespannte Haushaltslage der Stadt durch höhere Einnahmen entlasten, den “überflüssigen Parksuchverkehr in Trier reduzieren” und die Attraktivität der Parkhäuser steigern.

“Mit der Preiserhöhung sollen die Menschen zudem dazu bewegt werden, eher den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Gerade für Nutzer des 49-Euro-Tickets ist es attraktiver, mit Bus und Bahn in die Stadt zu fahren als im öffentlichen Raum mit dem Auto zu parken”, heisst in der Meldung der Stadt Trier.

So teuer wird das Parken in Trier

Demnach habe der Verkehrsdezernent nun entschieden, dass die Gebühren ab Januar 2024 auf 2,80 Euro pro angefangene Stunde in der Zone 1 (derzeit 2,20 Euro) ansteigen und auf 1,40 Euro pro Stunde in Zone 2 (derzeit 1,10 Euro). Wer am Parkautomaten das System “Handyparken” nutzt und mit einer vorgeschriebenen Bezahl-App bezahlt, spart in Zone 1 – 10- und in Zone 2 – 5-Cent.

Verkehrsdezernent wollte Gebühren noch mehr erhöhen

Wie die Stadt weiter mitteilt, hatte Dr. Becker zunächst eine Erhöhung auf 3 Euro pro angefangene Stunde in der Gebührenzone 1 (innerhalb des Alleenrings) erwogen und 1,50 Euro in der Gebührenzone 2 (außerhalb Alleenring). Nach intensiven Gesprächen mit Kammern, Handel und Gewerbe in der Stadt hat diese jedoch entschieden, dass die Gebühren ab Januar 2024 auf 2,80 Euro pro angefangene Stunde in der Zone 1 ansteigen und auf 1,40 Euro pro Stunde in Zone 2.

Auch in SWT-Parkhäusern sollen die Tarife erhöht werden

Wie die Stadt hierzu mitteilt, sei mit den Stadtwerken, die die meisten innerstädtischen Parkhäuser und Tiefgaragen betreiben, vorabgestimmt, dass die dortigen Parktarife auf maximal 2,40 Euro pro Stunde (Abrechnung im 30-Minuten-Takt) erhöht werden. Die Entscheidung darüber müssen jedoch die SWT-Gremien treffen. Damit gibt es einen deutlichen Preisunterschied zwischen Parkhaus und Parkflächen im Außenbereich.

Mit den Thema Erhöhung der Parkgebühren befasst sich nun der Stadtrat, Ausschüsse und betroffene Ortsbeiräte. Es handelt sich allerdings um Verwaltungshandeln: Über die Vorlagen wird nicht abgestimmt, sie werden den Gremien zur Kenntnis gegeben.

(Quelle: Stadt Trier)