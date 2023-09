Trier: Eine Autospur muss für Radfahrer weichen – Neue “Umweltspur” in der Südallee

TRIER. Nach der umstrittenen Umweltspur in der Trierer Christophstraße, gibt es nun eine weitere im Trierer Süden. Der insgesamt 200 Meter lange Abschnitt in der Südallee soll dabei, laut dem parteilosen Verkehrsdezernent der “Trierer Ampel”, Thilo Becker, ein zusätzliches Angebot sein, welches speziell den Bedürfnissen von Radfahrern entgegenkommt, die schnell von A nach B kommen wollen.

Die drei Meter breite Spur befindet sich in der Südallee zwischen den Einmündungen Saarstraße und Gerberstraße. Von den drei Fahrspuren in Richtung Kaiserhermen wurde vergangene Woche die ganz rechts verlaufende entsprechend markiert und abgegrenzt. An der Einmündung Gerberstraße werden die Radlerinnen und Radler über eine Furt zum bestehenden Radweg entlang der Spitzmühle geleitet. Dafür sind fünf Parkplätze im Seitenraum weggefallen.

Offiziell handelt es sich bei der zum Teil mit roter Signalfarbe markierten Spur um einen Radfahrstreifen mit Busfreigabe. Linienbusse können den Streifen befahren, müssen es aber nicht.

Trotz einer Spur weniger für Autofahrer erwartet Thilo Becker keine Behinderungen

Dezernent Becker: „Ich denke, diese neue Umweltspur ist für die Radfahrerinnen und Radfahrer sehr komfortabel. Wir konnten dieses Projekt relativ schnell umsetzen, weil in diesem Abschnitt außer der Markierung keine weiteren Umbauten nötig waren. Die verbleibenden zwei Fahrspuren für den Autoverkehr sind auf jeden Fall ausreichend, sodass keine Behinderungen zu erwarten sind. Wenn wir den Radverkehr ernsthaft fördern wollen, dann geht es das nicht unter Beibehaltung des Status Quo für alle anderen Verkehrsteilnehmer. Die Infrastruktur muss sich den Veränderungen auf dem Fahrradmarkt anpassen. Pedelecs und E-Bikes haben eine viel höhere Grundgeschwindigkeit.“

(Quelle: Stadt Trier)