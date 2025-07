Luxemburg: Fenster eingeschlagen, Schlangenlinien, gefälschter Führerschein

LUXEMBURG. Für den gestrigen Sonntag und den heutigen Montag meldet die Police Grand-Ducale mehrere Trunkenheitsfahrten und Einbrüche an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum Luxemburg.

Am Morgen des 27.7.2025 wurde eine Polizeistreife in Steinfort auf ein entgegenkommendes Fahrzeug aufmerksam, das innerorts mit eingeschaltetem Fernlicht fuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum beim Fahrer fest. Der Alkoholtest verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt. Zudem bestand der Verdacht, dass es sich beim Führerschein um eine Fälschung handelte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Fahrzeug beschlagnahmt und Protokoll erstellt. Während der Amtshandlungen verhielt sich der Fahrer den Beamten gegenüber unkooperativ, sodass Protokoll wegen Amtsbeleidigung erstellt wurde.

Ebenfalls am Morgen des 27.7.2025 wurde ein Motorradfahrer auf der A13 gemeldet, der Schlangenlinien fahren würde. Eine Polizeistreife konnte den Mann kurze Zeit später stoppen. Bei der Kontrolle wies dieser deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf. Der Alkoholtest verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

Am Abend des 27.7.2025 wurde in Contern ein Fahrzeug gemeldet, welches in Schlangenlinien fuhr. Eine Polizeistreife konnte den Fahrer kurze Zeit später antreffen. Dieser wies deutliche Zeichen von Alkoholkonsum auf. Der Alkoholtest verlief demnach positiv, woraufhin ein provisorisches Fahrverbot ausgestellt wurde.

In den frühen Morgenstunden des 28.7.2025 wurde ein alkoholisierter Fahrer auf einem Parkplatz in der Route de Longwy in Bartringen gemeldet. Eine Polizeistreife konnten der offensichtlich alkoholisierten Fahrer antreffen. Dieser konnte keinen gültigen Führerschein vorzeigen und verweigerte den Alkoholtest. Ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

In den vergangenen Stunden wurden der Police Grand-Ducale zudem mehrere Einbrüche bzw. Einbruchsversuche gemeldet.

So zum Beispiel am Nachmittag des 27.7.2025 in ein Einfamilienhaus in der Rue Louis XIV in Luxembourg-Merl bei dem bis dato unbekannte Täter sich Zugang zum Inneren verschafften und dieses durchwühlten.

Am Abend des 27.7.2025 wurde ein Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus in der Rue du Prague in Luxembourg-Grund gemeldet. Ersten Informationen zufolge schlugen bislang unbekannte Täter ein Fenster ein, stellten jedoch fest, dass die Bewohner anwesend waren, und flüchteten daraufhin. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief negativ.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)