Innenstadt: dm-Markt in Trierer Brotstraße zieht um – Nachmieter schon gefunden

TRIER. In der Fußgängerzone der Brotstraße in Trier steht eine Neuordnung der Einzelhandelsstruktur an: Der Drogeriemarkt dm verlegt seine Filiale von der Hausnummer 30-31 in die benachbarte Hausnummer 46 (ehemaliger Juwelier Lürenbaum). Die alte Fläche wird künftig von der asiatischen Supermarktkette Go Asia übernommen, die damit ihre erste Trierer Filiale eröffnet.

Standortwechsel: dm zieht nur wenige Meter um

Der dm-Markt zieht im Herbst 2025 um, voraussichtlich im November. Dabei handelt es sich nicht um eine zusätzliche Filiale, sondern um einen eleganten Standortwechsel innerhalb der Brotstraße.



▶️ Die bisherige Filiale an der Brotstraße 30/31 wird geschlossen, die neue eröffnet wenige Meter entfernt an der Hausnummer 46

Asiatischer Neuzugang: Go Asia belegt freie Fläche

Mit dem dm-Auszug entsteht am alten Standort Platz für den Asia-Supermarkt „Go Asia“. Das Berliner Unternehmen mit über 60 Filialen in Deutschland plant, Ende 2025 seine erste Trierer Filiale zu eröffnen. Das Sortiment umfasst asiatische Lebensmittel, Küchenzubehör (z. B. Bambusdämpfer, Sushi-Zubehör), Tiefkühlware sowie Getränke und Snacks – über 7.000 Produkte sind gelistet Go Asia.

Aktuell sucht Go Asia für die neue Trier-Filiale Teilzeit- und Vollzeitkräfte.

Warum dieser Umzug Bedeutung hat

Für dm : Modernisierung – die neue Filiale im eleganten Innenstadtstandort soll Kundenfluss und Angebot verbessern.

Für Trier : Mehr Vielfalt in der Innenstadt – mit Go Asia erweitert sich das gastronomische und handelsbezogene Angebot markant.

Für die Innenstadtlage: Die Brotstraße bleibt attraktiv – Einzelhandel bleibt, Angebot wird erweitert.

Übersicht in Stichpunkten