Bernkastel: Nach Leichenfund in der Mosel – aktueller Ermittlungsstand der Polizei

Bernkastel-Kues. In der Nacht auf Samstag, den 20. Juli 2025, kam es in Bernkastel-Kues (Landkreis Bernkastel-Wittlich) zu einem tragischen Unglück: Ein 38-jähriger Mann wurde nach einem Sturz in die Mosel tot aus dem Fluss geborgen. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei am Samstagmorgen gegenüber der Presse.

Zeugen hatten in der Nacht gegen 01:00 Uhr gemeldet, dass eine Person ins Wasser gefallen sei. Daraufhin liefen umfangreiche Rettungsmaßnahmen an, bei denen neben der Polizei auch Feuerwehr, Rettungstaucher und ein Hubschrauber im Einsatz waren. Die Suche gestaltete sich zunächst schwierig – schließlich wurde der Mann nur noch leblos aus der Mosel geborgen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem tragischen Unfall aus. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder einen Suizid lägen derzeit nicht vor, so die Behörde. Die genauen Umstände des Sturzes sind weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Mehr News aus Bernkastel-Wittlich

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Bernkastel bittet Zeugen, die zur Klärung des Vorfalls beitragen können, sich unter der Telefonnummer 06531 95270 zu melden.