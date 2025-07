++ Bernkastel-Kues: Mann tot aus Mosel geborgen – Großeinsatz in der Nacht ++

BERNKASTEL-KUES. Am 19.7.2025, gegen 0.52 Uhr, wurde der Polizei Bernkastel-Kues telefonisch mitgeteilt, dass eine männliche Person am Ortsausgang Bernkastel in Richtung Graach in die Mosel gefallen sei.

Durch ein Großaufgebot der Feuerwehr und der Polizei konnte die 38-jährige Person nach einer längeren Suchaktion nur noch tot aus der Mosel geborgen werden. Die Polizei hat zur genauen Todesursache ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Bernkastel, Kues, Graach, Zeltingen-Rachtig, Maring-Noviand, Tauchergruppe der Berufsfeuerwehr Trier, ein Rettungswagen, Notarzt, zwei Streifen der Polizei Bernkastel und ein Polizeihubschrauber. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)