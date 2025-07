Grausamer Unfall beim Überholen: Autofahrerin stirbt nach Frontalzusammenstoß mit Lkw

LANDAU – Eine Autofahrerin ist nach einem frontalen Zusammenstoß mit einem Lkw auf der Bundesstraße 272 gestorben.

Zwei Mitfahrerinnen wurden schwerst verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach fuhr die Frau aus Landau kommend in Richtung Hochstadt – beim Überholvorgang kollidierte der Wagen frontal mit einem Lkw.

Fahrerin stirbt noch an der Unfallstelle

Die Fahrerin starb noch an der Unfallstelle an ihren Verletzungen. Zwei Mitinsassinnen wurden schwer verletzt und mit lebensgefährlichen Verletzungen per Hubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.

Die Polizei geht von einem geschätzten Schaden von rund 150.000 Euro aus. Die B272 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten voll gesperrt.