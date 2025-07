LUXEMBURG-STADT. Im Zusammenhang mit einem Einbruch, der am 10.5.2025 kurz vor 2.00 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in Bonnevoie stattgefunden hat, sucht die Police Grand-Ducale nach Hinweisen zu der abgebildeten Person.

Jegliche zweckdienliche Informationen zur Identifikation der gesuchten Person sollen bitte an die Polizeidienststelle Luxembourg unter der Telefonnummer (+352) 244 40 1000 oder per E-Mail an [email protected] weitergeleitet werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)