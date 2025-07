Hetzerath: Bergungsarbeiten bis zum frühen Morgen – Baum stürzte auf Gleise

Unwetter sorgten am Sonntag für Einschränkungen im Regionalverkehr. Mittlerweile sind die Bahnstrecken wieder frei - obwohl Reparaturarbeiten teilweise noch andauern.

HETZERATH Nach mehreren unwetterbedingten Behinderungen sind die Bahnstrecken in Rheinland-Pfalz wieder frei. Spätestens am frühen Morgen wurden alle Sperrungen wieder aufgehoben, erklärte ein Bahnsprecher.

In Höhe Hetzerath im Landkreis Bernkastel-Wittlich etwa liefen die Bergungsarbeiten bis zum frühen Morgen. Ein umgestürzter Baum hatte zuvor für eine stundenlange Sperrung zwischen Wittlich und Trier gesorgt (lokalo.de berichtete). Die Reparaturarbeiten an der Oberleitung laufen zwar noch, dies habe aber keine Auswirkungen mehr auf den Bahnverkehr, so der Sprecher. Seit Betriebsbeginn um 5 Uhr morgens fahren die Züge den Angaben zufolge wieder planmäßig.

Zwischen Kaiserslautern und Pirmasens waren die Räumungsarbeiten bereits gestern Abend gegen 21 Uhr abgeschlossen. Seitdem würden die Züge wieder planmäßig fahren, heißt es. Zuvor war ein Baum auf die Gleise gefallen und gegen einen Zug geprallt. Schienenersatzverkehr war zwischenzeitlich eingerichtet worden. (Quelle: dpa)